El Gobierno del Estado reconoció al ingeniero juarense Miguel Ángel Castillo Villarreal, gerente de Ingeniería en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, por su participación en la misión Artemis II, así como por su trayectoria en diversos proyectos de exploración espacial.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, destacó el logro que representa para la frontera contar con talento como el de Miguel Castillo, quien inició su formación académica en Ciudad Juárez desde nivel básico hasta preparatoria, para posteriormente continuar sus estudios profesionales en Estados Unidos.

Señaló que su historia es ejemplo del potencial que existe en las y los jóvenes juarenses, al lograr posicionarse en una de las agencias más importantes a nivel mundial como lo es la NASA.

Miguel Castillo, compartió que una de sus principales motivaciones es inspirar a nuevas generaciones a interesarse en la ciencia y la tecnología, y reconoció que su formación en la entidad fue fundamental para su desarrollo profesional, al brindarle herramientas que fortalecieron su creatividad, disciplina y capacidad para integrarse a equipos de alto nivel a nivel internacional.

En cuanto a su labor, señaló que su responsabilidad radica en coordinar la integración de los distintos componentes del cohete en diversas instalaciones del Centro Espacial Kennedy, lo que asegura la correcta operación y sinergia entre los equipos involucrados.

Agregó que dentro de los objetivos a futuro se contempla la construcción de una estación espacial lunar y el establecimiento de una base en el polo sur de la Luna, donde se ha detectado la presencia de hielo, recurso que podría ser utilizado para generar combustible y facilitar misiones de mayor alcance, como el viaje a Marte.