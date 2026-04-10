El Diputado Óscar Avitia Arellanes, de morena, propone implementar la “Tarifa Cero” en casetas de peaje para productores y transportistas agrícolas. La iniciativa busca apoyar directamente a las familias que sostienen la producción de alimentos en la entidad.

Avitia Arellanes recordó que esta demanda es histórica y ha sido planteada en legislaturas anteriores sin éxito. Recientemente, recibió a representantes de productores y agricultores de varias regiones de Chihuahua, quienes reiteraron la solicitud de la “tarifa cero” y presentaron un padrón de posibles beneficiarios.

El legislador destacó que la exención del pago de casetas es una medida necesaria para apoyar al sector primario, vital para la economía y la supervivencia de las familias chihuahuenses. La propuesta busca hacer eco en las autoridades estatales para que los compromisos políticos se traduzcan en apoyo concreto.

Según la Secretaría de Hacienda, la recaudación en casetas estatales para 2026 se estima en $2,162 millones de pesos. Avitia Arellanes aseguró que, aunque los ingresos de las casetas están comprometidos hasta 2038, es posible que exista un excedente para amortizar el impacto de la medida.

Chihuahua es el único estado que retiene el 100% de los ingresos de sus casetas, por lo que el impacto de exentar del cobro al padrón previsto de agricultores y productores sería mínimo. La propuesta busca sumar a las acciones que se han presentado en la Soberanía para apoyar al campo chihuahuense.

“La exención del pago de casetas para personas agricultoras y transportistas de productos agrícolas constituye una prueba real del compromiso de los grupos parlamentarios más allá de cualquier discurso”, advirtió Avitia Arellanes.