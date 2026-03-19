La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, con el objetivo de incorporar la salud mental como materia en los planes y programas de estudio, así como establecerla como eje prioritario en las políticas públicas del país. La propuesta será enviada al Congreso de la Unión.

Durante su intervención ante el pleno, Argüelles Díaz explicó que la iniciativa responde a una problemática creciente y alarmante: en México, se estima que 3 de cada 10 personas han padecido algún trastorno mental a lo largo de su vida, y más del 60% no recibe atención especializada, evidenciando una grave brecha en el acceso a los servicios de salud.

En este marco, la diputada detalló que hasta el 50% de los trastornos mentales en la adultez se originan antes de los 14 años, lo que resalta la urgencia de intervenir tempranamente mediante estrategias de prevención y acompañamiento.

Asimismo, enfatizó que la magnitud de los problemas de salud mental, especialmente en niñas, niños y adolescentes, exige un papel más activo del sistema educativo, y que incorporar su enseñanza es clave para garantizar una educación integral y el derecho a la salud.

Por ello, la iniciativa propone incluir la salud mental como un eje transversal en la educación, fortaleciendo el autocuidado, la prevención de trastornos y la promoción del bienestar emocional desde las aulas, especialmente en la infancia y adolescencia.

Del mismo modo, busca establecer la salud mental y la prevención de adicciones como prioridades dentro de las políticas públicas de salud y educación, mediante una coordinación interinstitucional que garantice el acceso universal, equitativo e igualitario a estos servicios.

La propuesta también reconoce que la salud mental depende de factores sociales, económicos y culturales, por lo que requiere una respuesta integral del Estado que vaya más allá de la atención clínica, priorizando la prevención y el bienestar. Actualmente, en promedio, los países destinan solo el 2% de su presupuesto de salud a este tema, lo que evidencia un rezago estructural.

En consecuencia, se plantea transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, sin trasladar responsabilidades clínicas al personal docente, sino fortaleciendo al sistema educativo con herramientas y un marco normativo que permitan identificar riesgos, canalizar casos y promover entornos escolares saludables.

Asimismo, la congresista indicó que se busca armonizar el marco jurídico con las necesidades actuales del país, colocando el bienestar emocional como parte esencial del desarrollo integral de las nuevas generaciones y reconociendo la salud mental como una responsabilidad ineludible del Estado mexicano.

Finalmente, Argüelles Díaz, reconoció la colaboración de la regidora Indira Ilse Ochoa en la construcción de esta propuesta, que busca garantizar el bienestar integral de las futuras generaciones mediante un marco legal actualizado y efectivo.