Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Valle, arrestaron a Joaquín H. P., Óscar C. P., Jorge Agustín A. F., Brayan Andrés R. A., Alonso V. M. y a un adolescente, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, así como delitos contra la salud.

Los hechos se registraron cuando agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Las Haciendas, atendieron un llamado al número de emergencia 911, en el que se reportaba a un sujeto realizando detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Hacienda Nonoava y Hacienda Central, en la citada colonia.

Al arribar al lugar, los oficiales observaron a un hombre que reunía las características proporcionadas en la denuncia, por lo que fue abordado conforme a los protocolos de seguridad, y tras una inspección preventiva, se le localizó un arma de fuego calibre 9 milímetros, fajada a la altura de la cintura, con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles, procediendo a la detención de quien se identificó como Alonso V. M. de 23 años de edad.

Posteriormente, al realizar una inspección preventiva a un grupo de personas que se encontraban en un convivio junto con el ahora detenido, los agentes localizaron una mochila color negro que contenía dos bolsas de plástico con marihuana en greña, con un peso aproximado de 614 gramos, así como 42 envoltorios de plástico con el mismo enervante con un peso aproximado de 182 gramos, así como diez vapeadores y diez dulces de goma, ambos con marihuana.

De igual manera, sobre un escritorio ubicado en el lugar de la reunión, se aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles, así como un cargador metálico con nueve cartuchos más y tres casquillos percutidos.

Por lo anterior, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Joaquín H. P. de 19 años, Óscar C. P. de 44 años, Jorge Agustín A. F. de 44 años, Brayan Andrés R. A. de 19 años, y un adolescente de 17 años, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos y delitos contra la salud.

Previa lectura de derechos, fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.