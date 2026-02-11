La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, avanza en el programa de sectorización del Distrito 5, con la instalación y reposición de cinco válvulas en el sector de la avenida Paseo de la Victoria, Ejército Nacional y Waterfill.

El ingeniero Brandon Fortis, del departamento de Eficiencia Física, explicó que en el cruce de Ejército Nacional y Paseo de la Victoria se instalaron dos válvulas nuevas, mientras que, en los cruces de Camino Viejo San José y Paseo de la Victoria, Río Hondo con Waterfill y Río Bravo con Waterfill, se sustituyeron tres válvulas que ya habían cumplido su tiempo de vida útil y no se encontraban en funcionamiento.

“Entendemos que son obras que afectan la circulación, pero tendrán una duración aproximada de una semana, mientras que los beneficios se reflejarán durante muchos años, estas válvulas permiten una mejor presión y, en caso de una fuga, evitan suspender el servicio en zonas extensas”, señaló.

La intervención por parte de la JMAS inició este martes a las 8 de la mañana y se tiene previsto concluir los trabajos a las 4 de la tarde, con el restablecimiento del servicio en las colonias Puesta del Sol, Ciudad Río Bravo, Demetrio Flores, Lucio Cabañas y zonas aledañas.

En cuanto a la vialidad, se contempla reabrir la circulación el domingo por la mañana, mientras las condiciones climatológicas lo permitan, ya que posterior al cambio de válvulas se construyen cajas de protección, cuyos materiales requieren un tiempo de secado.