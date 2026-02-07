Pese a que la Constitución establece que ningún servidor público puede percibir un ingreso superior al del titular del Ejecutivo federal, el líder sindical de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registra una remuneración cinco veces mayor a la de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con su declaración patrimonial más reciente.

Una revisión de la declaración patrimonial publicada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno establece que el funcionario recibe una remuneración anual de 15 millones 170 mil 596 pesos como ejecutivo de CFE–Generación IV.

Este monto, registrado con fecha de actualización 14 de mayo de 2025, se ubica por encima de lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los criterios fijados en la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El mismo documento detalla que los ingresos netos anuales del funcionario ascendieron a 18 millones 266 mil 929 pesos, al considerar 3 millones 69 mil 333 pesos provenientes de rendimientos financieros y ganancias de capital.

No obstante, estos ingresos adicionales representan una proporción menor frente a los recursos que recibe directamente del erario público por su función dentro de la empresa productiva del Estado.

En el portal oficial Nómina Transparente se consigna que el funcionario cuenta con un sueldo bruto mensual de 113 mil 856 pesos, bajo la categoría de Profesionista Maestría II, cifra que se mantiene por debajo del ingreso mensual de la presidenta, estimado en 191 mil pesos.

Sin embargo, la normatividad vigente obliga a los dirigentes sindicales con cargos públicos a declarar prestaciones, compensaciones y fondos de ahorro en la declaración patrimonial completa, conceptos que, al sumarse, elevan significativamente su percepción total y explican que su ingreso anual sea cinco veces mayor al de la titular del Ejecutivo federal.

El funcionario identificado como Nereo Vargas Velázquez forma parte actualmente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), órgano responsable de fijar y actualizar los salarios mínimos generales y profesionales en el país.

Desde esa posición, participa con derecho a voto como representante de los trabajadores, en un organismo cuya función central es mejorar el poder adquisitivo laboral considerando variables como inflación y productividad.

Vargas Velázquez es líder del SUTERM, sindicato que agrupa a los trabajadores de la CFE, y se desempeña bajo el nivel jerárquico de Operativo u Homólogo, con la función de Profesionista Maestría II.

De acuerdo con registros oficiales, asumió su cargo el 22 de noviembre de 1967, lo que lo coloca como uno de los dirigentes sindicales con mayor permanencia dentro del sector energético y de la administración pública.

