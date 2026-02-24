La necesidad no duerme: miles hacen fila desde las 10 de la noche por empleo

La necesidad de empleo volvió a quedar en evidencia en Ciudad Juárez. Alrededor de cuatro mil personas se formaron desde las 10:00 de la noche del lunes 23 de febrero para participar en la feria de empleo organizada por el Municipio en coordinación con Index Ciudad Juárez, realizada en el Estadio 8 de Diciembre, ubicado frente al CBTIS 270.

Aunque el evento estaba programado para iniciar a las 9:00 de la mañana del martes 24 de febrero, desde la noche anterior comenzaron a llegar ciudadanos decididos a asegurar un lugar. La fila rodeó el estadio durante la madrugada, mientras hombres y mujeres esperaban con documentos en mano y currículums listos.

Algunos asistentes llevaron sillas plegables y cobijas para soportar las bajas temperaturas nocturnas. Otros permanecieron de pie durante horas, convencidos de que llegar temprano aumentaría sus posibilidades de encontrar una vacante.

La alta asistencia reflejó la fuerte demanda de trabajo en la ciudad y el interés de miles de juarenses por incorporarse al sector formal. La feria reunió a diversas empresas, principalmente del sector maquilador, que ofrecieron vacantes operativas, técnicas y administrativas.

La escena —miles de personas desveladas por la esperanza de conseguir empleo— dejó ver que, para muchos, la búsqueda de trabajo no espera al amanecer.