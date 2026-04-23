Con la participación de expertos internacionales, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) continúa fortaleciendo el diálogo académico en torno a las tendencias globales.

En este contexto, Colombia se hizo presente en el 12vo Foro de Marketing Internacional, realizado en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), con la intervención del Dr. Mario Fernando Arcos Rosas, director del Departamento de Comercio Internacional y Mercadeo de la Universidad de Nariño.

Proveniente del suroccidente de Colombia, el académico arribó a esta frontera el martes por la mañana con el objetivo de compartir experiencias construidas desde su territorio, particularmente en torno a uno de los conceptos más recientes en el ámbito empresarial: el marketing 6.0.

Aquí estamos para compartir las experiencias que hemos tenido en territorio por el fenómeno del marketing 6.0”, expresó.

Durante su participación, explicó que este enfoque responde a la creciente integración de la tecnología en los procesos empresariales, donde herramientas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la realidad virtual juegan un papel clave.

“Lo importante es que sepamos que hay herramientas, pero también que sepamos aprovecharlas y que las empresas entiendan que estas herramientas son para ayudarnos en la toma de decisiones”, detalló.

Para el Dr. Arcos Rosas, el valor de presentar esta conferencia en la UACJ radica no solo en el intercambio académico, sino en la conexión cultural que comparten ambas regiones.

“La importancia de estar aquí también tiene que ver con la zona geográfica. Nosotros también somos frontera, y eso nos permite generar una réplica desde el punto de vista cultural, además de dar a conocer lo que hemos venido trabajando en nuestro programa de mercadeo”, señaló.

La charla convocó a estudiantes de las licenciaturas en Mercadotecnia, Administración y Contaduría, quienes encontraron en esta experiencia una oportunidad para ampliar su perspectiva sobre los retos y oportunidades del marketing contemporáneo.