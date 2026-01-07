Inicio » Se espera lluvia por la tarde de este miércoles
Ciudad Juárez

Se espera lluvia por la tarde de este miércoles

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Dirección General de Protección Civil del Municipio dio a conocer que para este miércoles se espera un ambiente fresco a templado, con una temperatura máxima cercana a los 19 grados Celsius y una mínima aproximada de 7 grados, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura, principalmente durante las primeras horas del día y por la noche.
En cuanto a las condiciones atmosféricas, se prevé una probabilidad de precipitación de entre 1 y 40 por ciento, la cual aumentará gradualmente después de las 10 de la mañana y disminuirá entre las 12 y las 2 de la madrugada.

El mayor potencial de lluvias se concentrará entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche.
Asimismo, el viento registrará velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 40 km/h, con un incremento gradual después de las 9 de la noche.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 27 se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte del país.
Este sistema, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, provocará un descenso de temperatura, vientos fuertes a muy fuertes y la probabilidad de lluvias y chubascos en dichas regiones.
Además, se pronostican lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de estos estados.

