La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), recibió la visita de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), en las instalaciones de la Planta Norte de Tratamiento de Aguas Residuales, donde conocieron los procesos que permiten la limpieza del agua antes de ser reutilizada.

El químico Ángel Ramírez, encargado de Operación de la Planta Norte, informó a las y los estudiantes cada una de las etapas del tratamiento de aguas residuales, mediante las cuales se eliminan sólidos, materia orgánica y microorganismos, con el propósito de obtener agua tratada que contribuya al cuidado del medio ambiente.

“Les dimos un recorrido por toda la Planta Norte para que conocieran la importancia del tratamiento de aguas residuales y observaran la manera en que ellos puedan aplicar sus conocimientos aquí en las plantas tratadoras”, detalló.

Asimismo, destacó el interés mostrado por los estudiantes, quienes participaron de manera entusiasta durante el recorrido realizando varias preguntas sobre el funcionamiento de la planta y los procesos de saneamiento.

“Visitaron el área de pretratamiento donde se retiran todos los componentes por medios físicos, como basura, grasa y arena, y pasamos después a la parte del tratamiento biológico, donde se depuran la materia orgánica que viene disuelta en el agua”, explicó.

Durante la visita, el personal de la JMAS también mostró el proceso de eliminación, desinfección y el retiro del lodo como principal residuo en el agua, siguiendo los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

Por su parte, Óscar Octavio, estudiante de la UTCJ, agradeció la oportunidad de conocer el funcionamiento de la planta, donde les enseñaron varios procesos que se llevan a cabo para realizar el correcto tratamiento del agua residual.

“Nos enseñaron varios segmentos para la limpieza del agua, desde por donde llega hasta el tratamiento que se realiza. Esta información nos ayuda mucho en nuestro proyecto actual en la materia, así como para nuestras futuras prácticas”, expresó.

Con este tipo de actividades, la JMAS fortalece el vínculo con instituciones educativas, promoviendo el conocimiento sobre el tratamiento de aguas residuales y la importancia del cuidado responsable del recurso.