La Secretaría de Cultura del Estado invita a coleccionistas, investigadores, estudiantes, historiadores y público interesado a participar en el XIX Congreso Mexicano de Tarjetas Postales, con el objetivo de promover el estudio, la conservación y la difusión de la tarjeta postal como patrimonio documental, histórico y artístico.

El evento se realizará del 23 al 25 de julio en el Museo de la Lealtad Republicana Casa de Juárez, en la ciudad de Chihuahua, organizado por la Secretaría de Cultura, el Museo Casa de Juárez y la Asociación Filatélica de Chihuahua, con la colaboración de instituciones académicas, culturales y filatélicas del país.

Durante tres días, especialistas de distintas entidades compartirán investigaciones y reflexiones sobre el valor cultural de las postales mediante conferencias, mesas temáticas, intercambio de materiales y espacios de convivencia para coleccionistas y público en general.

Las actividades iniciarán el jueves 23 de julio a las 18:00 horas con el registro de participantes. A las 19:00 horas se realizará la ceremonia inaugural, en la que también abrirá una exposición integrada por una colección de tarjetas postales relacionadas con la historia de Chihuahua. La muestra permanecerá abierta al público durante un mes.

El viernes 24 de julio se desarrollarán las mesas “Fotógrafos, autores y productores de tarjetas postales” y “Casas editoras e interpretación artística”, con la participación de especialistas que abordarán temas relacionados con la producción, circulación y legado de estos documentos históricos.

Entre las conferencias destacan “Las Tarjetas Postales de A. Briquet (1833-1926)”, de Ricardo Pelz Marín; “La presencia y legado de Jesús H. Vázquez, fotógrafo de época y su registro sobre tarjeta postal”, a cargo de Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, Rodrigo Tirado de Salazar y Felipe Gándara Vázquez; así como “Jesús Nakakawa y la influencia de los fotógrafos japoneses en el noroeste de México”, de William F. Manger y Diana María Perea Romo.

Ese mismo día habrá sesiones dedicadas a las primeras emisiones de tarjetas postales de Ruhland y Ahlschier, además de la conferencia “Paisajes pintorescos de Taxco en tarjetas postales por los pintores F. Lugo y Teodoro Zapata”, impartida por Mayra Uribe Eguiluz.

El sábado 25 de julio continuará la mesa “Usos, trayectos y mensajes de la tarjeta postal”, que incluirá los trabajos “Las postales de Paco”, de Ángela de la Mora, y “Mensajes secretos en tarjetas postales”, de Fernando J. Elizondo Garza.

Como parte de la jornada se entregará el Reconocimiento al Mérito Deltiológico “Hugo Brehme”, se tomará la fotografía oficial del congreso y se impartirá el taller infantil “Mi primera colección de tarjetas postales”, dirigido a niñas, niños y nuevas generaciones interesadas en este patrimonio.

Por la tarde tendrá lugar la mesa “La postal como testimonio histórico: ciudad, frontera y revolución”, con las ponencias “Chihuahua en las postales: ecos que perduran”, de Carlos Federico Campos Rivas; “Detrás de cámara: un espía de las revoluciones en Chihuahua”, de Jorge Meléndez Fernández; y “Entre México y Estados Unidos de América: mojoneras. Delimitando la frontera, donde no hay río”, de Fernando J. Elizondo Garza.

El XIX Congreso Mexicano de Tarjetas Postales concluirá con la ceremonia de clausura, programada para las 17:30 horas del sábado 25 de julio.

La entrada a todas las actividades será gratuita en el Museo de la Lealtad Republicana Casa de Juárez. Para más información, consulte las redes sociales de la Secretaría de Cultura.