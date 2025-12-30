Una de las más fuertes críticas que ha recibido la FIFA con miras a la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá han sido los altos precios de los boletos, lo que ha generado que muchos aficionados se queden con las ganas de disfrutar el torneo.

Luego de varias fases de venta, Gianni Infantino, presidente del organismo, habló sobre los comentarios en redes, haciendo referencia a lo complicado que fue adquirir entradas, estableciendo que todo se debió a la alta demanda en los portales oficiales.

“Tenemos seis o siete millones de entradas a la venta (…) en 15 días hemos recibido 150 millones de solicitudes de entradas. Es decir, 10 millones de solicitudes cada día. Esto demuestra lo poderosa que es la Copa del Mundo”, mencionó en un evento en Dubái.

Infantino agregó que, luego de recibir una fuerte inyección de recursos económicos por los ingresos, la FIFA busca reinvertir en diferentes partes del mundo, asegurando que gracias a ello existe la oportunidad de acercar el futbol a más de 150 países.

“Lo crucial es que los ingresos que se generen con esto reviertan en el fútbol de todo el mundo. Sin la FIFA no habría futbol en 150 países del mundo. Hay futbol gracias a estos ingresos que generamos con y desde el Mundial, que reinvertimos en todo el mundo”, finalizó.

La FIFA estableció que las entradas más accesibles para la fase de grupos parten desde los 60 dólares, lo que equivale aproximadamente a 1,130 pesos mexicanos.

Conforme avanza el torneo, los costos se elevan de manera considerable: partidos de octavos, cuartos y semifinales oscilan entre 200 y 1,000 dólares, es decir, entre 3,800 y 19,000 pesos mexicanos, dependiendo de la categoría y la ubicación en el estadio.

El punto más alto se encuentra en la gran final, donde los boletos exclusivos alcanzan los 6,730 dólares, alrededor de 116,000 pesos mexicanos.

ElUniversal