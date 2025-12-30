Esta tarde se registró un triple asesinato en una vivienda de la colonia tarahumara, la cual funcionaba como tienda de abarrotes y hasta donde ingresaron al menos dos sujetos armados para disparar contra los presentes, de acuerdo a elementos policiacos.

El triple homicidio se registró en una vivienda de las calles Isla Elba y Tolcayuca, de la citada colonia y donde se encontraran sin vida los cuerpos de dos hombres y una mujer con impactos de proyectil de arma de fuego.

De manera extraoficial, se informó que los hoy occisos respondían a los nombres de Salvador V., de 67 años; Patricia C., de 60 años; y Ángel V., de 16 años, sin que hasta el momento se conociera el motivo de la agresión.

Sobre los agresores se informó que estos arribaron al lugar a bordo de dos camionetas, una blanca y otra roja, de las cuales descendieron e ingresaron al lugar al menos dos de ellos y sin mediar palabra abrieron fuego contra los presentes.

Autoridades indicaron que en el lugar se localizaron al menos 30 casquillos percutidos, al parecer calibre .9 milímetros.

Agentes de la fiscalía zona norte, se encargaron de realizar el levantamiento de evidencias y recopilación de información para tratar de esclarecer lo sucedido.