César Jáuregui se mantiene como el aspirante mejor posicionado del Partido Acción Nacional para la Presidencia Municipal de Chihuahua, de acuerdo con la más reciente encuesta de RUBRUM, levantada el 15 de junio de 2026.

El estudio coloca a Jáuregui en el primer lugar de las preferencias entre los posibles candidatos del PAN, con 29.8 por ciento de las menciones, seguido por Manque Granados con 25.7 por ciento, Santiago de la Peña con 18.5 por ciento, Rafa Loera con 16.9 por ciento, Alan Falomir con 4.8 por ciento y Alfredo Chávez con 4.3 por ciento.

La encuesta también confirma el amplio posicionamiento del PAN en la capital del estado. Ante la pregunta de por cuál partido votarían si hoy fueran las elecciones para presidente municipal de Chihuahua, el 53.3 por ciento de los entrevistados manifestó su respaldo al PAN, mientras que Morena obtuvo 27.8 por ciento y el PRI 8.4 por ciento.

Estos resultados reflejan que César Jáuregui continúa encabezando las preferencias entre los perfiles panistas para competir por la alcaldía de Chihuahua, consolidándose como uno de los liderazgos con mayor respaldo ciudadano dentro de su partido.

La encuesta fue realizada mediante entrevistas telefónicas automatizadas a 600 habitantes mayores de edad del municipio de Chihuahua, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de ±3.8 por ciento. El levantamiento se efectuó el 15 de junio de 2026.