La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex) informó que Nancy ‘N’, alcaldesa de Tenancingo, simuló su propio secuestro el pasado 31 de mayo de 2026 para intentar ocultar un desfalco de 40 millones de pesos.

Según las investigaciones, el plan se organizó desde febrero de este año junto con su esposo y su cuñado con la intención de pedir un rescate millonario que sería pagado con el dinero del pueblo.

Un desfalco es cuando falta dinero en las cuentas del gobierno porque alguien lo tomó de forma ilegal o lo administró mal. En este caso, la alcaldesa pretendía usar el rescate para tapar ese hueco financiero en el ayuntamiento.

De acuerdo con las declaraciones ministeriales y el análisis de videos, la alcaldesa afirmó inicialmente que sujetos armados la obligaron a subir a un coche rojo fuera de su casa.

Sin embargo, las cámaras de seguridad mostraron una realidad distinta:

Sin violencia: En los videos se observa que los supuestos secuestradores incluso ayudaron a la funcionaria a bajar de su vehículo y subir al de ellos de forma tranquila.

Ruta planeada: Fue la propia alcaldesa quien les indicó qué calles tomar para evitar ser captados por las cámaras de vigilancia de la ciudad.

Comunicación interna: Durante el trayecto, Nancy ‘N’ usó un celular de sus acompañantes para llamar a su hermana y pedirle expresamente que no avisara a la policía, argumentando que “todo se había salido de control”.

Por estos hechos, las autoridades realizaron un operativo en el estado de Oaxaca el pasado 11 de junio, donde lograron detener a tres personas que participaron en el engaño: Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Christian ‘N’.

A estos sujetos se les habría ofrecido un pago de 500 mil pesos por ayudar en la simulación.

Por otro lado, la Fiscalía mantiene órdenes de captura vigentes contra José Roberto ‘N’ (esposo de la alcaldesa) y Oscar ‘N’ (su cuñado), quienes actualmente son considerados prófugos de la justicia.

La alcaldesa deberá presentarse a una audiencia de imputación el próximo 9 de julio. Una imputación es el aviso oficial que da un juez a una persona para informarle de qué delito se le acusa y que así comience su proceso legal.

De ser encontrada culpable por simulación de secuestro, la funcionaria podría recibir una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo comunitario.

Además, la Fiscalía dio aviso al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para investigar el paradero de los 40 millones de pesos desaparecidos del erario, que es como se le llama al dinero que el gobierno recauda de los impuestos de los ciudadanos.

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