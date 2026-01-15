miércoles, enero 14, 2026
Detuvieron a dos masculinos con arma de fuego y marihuana en Los Alcaldes

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Distrito Zona Norte, detuvieron a dos personas de nombres, Francisco Javier G. M. y Alfredo Alejandro O. S., por posesión ilegal de arma de fuego y delitos contra la salud, en la colonia Los Alcaldes, en Ciudad Juárez.

La detención se llevó a cabo en la calle Félix Alonso Lugo y Bernardo Norzagaray, en donde los agentes investigadores revisaron a los masculinos, localizándoles entre sus pertenencias un arma de fuego tipo pistola, con un cargador desabastecido, así como 3.885 kilogramos y 715 gramos de marihuana distribuidas en dos bolsas de plástico.

Los detenidos de 41 y 35 años de edad, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

