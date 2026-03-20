Muere Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años

El mundo del entretenimiento despide a uno de sus grandes referentes. Chuck Norris falleció el 19 de marzo de 2026, a los 86 años de edad, tras ser hospitalizado de emergencia en la isla de Kauaʻi, Hawái, debido a una complicación médica. Su familia confirmó la noticia y señaló que el actor partió en paz, acompañado de sus seres queridos, resaltando que su vida siempre estuvo guiada por la disciplina, la fe y el compromiso con su público.

Nacido en Oklahoma en 1940, Norris se convirtió en una figura central del cine de acción gracias a su trayectoria en las artes marciales y a filmes que marcaron a varias generaciones. Su aparición junto a Bruce Lee en Operación Dragón le dio proyección internacional, mientras que otros títulos de los años ochenta y noventa consolidaron su imagen como héroe imbatible. Más adelante, su papel en la serie Walker, Texas Ranger lo convirtió en un fenómeno global y en una figura reconocida incluso por personas que nunca vieron sus películas.

Medios locales informaron que el actor había realizado actividad física días antes de presentar la complicación que motivó su ingreso al hospital. Aunque la familia mantuvo reserva sobre su estado de salud, se sabe que recientemente había celebrado su cumpleaños número 86, compartiendo mensajes motivadores con sus seguidores.

Chuck Norris deja un legado que trasciende el cine y la televisión. Su influencia en las artes marciales, su presencia en la cultura popular y la forma en que su figura fue convertida en símbolo de fortaleza y humor por millones de personas mantienen vivo su impacto en distintas generaciones.

Su muerte marca el cierre de una era para el género de acción, pero su memoria continuará vigente en quienes crecieron admirando su fuerza, disciplina y carisma.