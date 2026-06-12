Casi 100 estudiantes del programa de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), presentaron los resultados del trabajo semestral desarrollado en Taller de Arquitectura II; sus proyectos se enfocaron en el diseño de una Clínica de Rehabilitación Infantil destinada a la Fundación NIRATA, A. C.

El Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte fue testigo de la presentación de las ideas de siete equipos que fueron seleccionados para dar a conocer sus propuestas arquitectónicas a los representantes de la fundación que tiene por objetivo la colaboración con médicos especialistas que otorgan atención médica y seguimiento quirúrgico a niños con requerimientos ortopédicos de forma gratuita en Ciudad Juárez.

En equipos de tres, los estudiantes diseñaron proyectos integrales para cuatro áreas: una zona de consultorios, otra con dos quirófanos, una de hospitalización y la una más de rehabilitación. A pesar de la complejidad del proyecto, los maestros coordinadores destacaron el compromiso de los alumnos con la propuesta, así como su capacidad para superar los retos que implicó esta presentación.

Los alumnos reconocidos con la mejor propuesta fueron: Diego Jonás Ortiz Ramírez, Daniela Ordúñez Salazar y Daniela Isabel Barragán Torres.

“Buscamos resolver el funcionamiento de los espacios y el acceso peatonal; pensamos, por ejemplo, en las personas que llegan en ruta. Es un proyecto muy difícil en cuanto a movilidad y accesos; nos preocupamos por los usuarios”, compartió Diego Ortiz.

“Es importante que cada niño se sienta acogido, para que no sea un espacio triste y para que se sientan cómodos”, aseguró Daniela Ordúñez.

“Esto es un parteaguas para nuestra carrera estudiantil y como futuros arquitectos significa muchísimo; es un proyecto al cual le pusimos mucho empeño y, claro, recibir el reconocimiento sobre el trabajo de alrededor de dos meses rinde frutos. Estamos muy orgullosos”, expresó Daniela Barragán.

Las y los docentes que coordinaron el proyecto fueron: arquitecta Carmen Ibarra, arquitecto Alfredo Barbosa, maestra Fabiola Rico, arquitecto Natán Sotelo, doctora Judith Gabriela Hernández, maestro Javier Domínguez y arquitecto Josimar Bocanegra.