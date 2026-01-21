La diputada Xóchitl Contreras, reiteró que su trabajo legislativo y territorial está enfocado en defender a las familias juarenses y en construir un mejor Ciudad Juárez, especialmente ante los abusos y agravios cometidos por el presidente municipal Cruz Pérez, quien hoy pretende utilizar el cobro del impuesto predial como un instrumento de presión y venganza política.

La legisladora advirtió que hacer anuncios públicos sobre adeudos, embargos o remates con fines políticos, especialmente como reacción a las denuncias por nepotismo y corrupción presentadas contra el gobierno municipal, constituye una politización indebida de la hacienda pública y debilita el Estado de Derecho.

“Hoy queda claro que el intento de embargar un edificio del PAN no es un tema administrativo, es una venganza política. Es la respuesta del alcalde ante las denuncias por nepotismo, ante el señalamiento de abusos y ante el acompañamiento que estamos dando a los juarenses para que se amparen contra el aumento desmedido del predial”, sostuvo.

Xóchitl Contreras fue enfática al señalar que el presidente municipal no tiene facultad legal para decidir a quién se le cobra el predial y a quién no, ni para administrar el cobro del impuesto como si fuera un favor personal. “No existen descuentos discrecionales, no existen perdones a modo y no existe el ‘predial según la cercanía con el poder’. La ley debe aplicarse igual para todos”, afirmó.

La legisladora planteó una pregunta que, dijo, hoy se hacen muchos ciudadanos:

¿A quiénes sí les está cobrando el predial el Ayuntamiento y a quiénes no?, ¿Los amigos del presidente municipal también reciben “descuentos” que la ley no autoriza?, ¿O es que en Juárez la legalidad depende del apellido, la relación o la conveniencia política?, “Cuando hay silencio y discrecionalidad, surgen sospechas legítimas de trato desigual”, advirtió.

La legisladora expresó su preocupación y rechazo ante las declaraciones del Presidente Municipal, quien anunció su intención de someter a un plebiscito ciudadano la ejecución del cobro del predial y el eventual remate del edificio propiedad del Partido Acción Nacional. La diputada fue clara: esa propuesta no tiene sustento legal y busca confundir a la ciudadanía, politizando un tema que debe manejarse estrictamente conforme a la ley.

“La ley es muy clara y no se consulta por aplauso ni por micrófono. El cobro del predial no es una ocurrencia del alcalde ni una herramienta política; es una obligación legal que debe ejercerse con responsabilidad institucional y sin selectividad. Al no haberlo llevado a cabo, incurre en una irresponsabilidad administrativa afirmó.

Explicó que la legislación vigente establece que la recaudación y administración de los ingresos municipales corresponde exclusivamente a la Tesorería Municipal, no al Presidente Municipal de manera directa ni mucho menos a través de consultas populares. El cobro del predial, así como cualquier procedimiento de embargo, está perfectamente regulado y debe seguir pasos técnicos y legales, sin amenazas ni discursos políticos.

Finalmente, la diputada reiteró que seguirá del lado de las y los juarenses, defendiendo la legalidad, exhibiendo la corrupción y el nepotismo, y acompañando a las familias para que no sean víctimas de abusos de poder.

“Ciudad Juárez merece un gobierno que respete la ley, no uno que la use como garrote político. Yo seguiré trabajando por una ciudad más justa, más segura y con autoridades que rindan cuentas, no que intimiden”, concluyó.