Tras operativo, aseguran dos armas en Gran Morelos

En el Operativo Conjunto desplegado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, en el municipio de Gran Morelos, aseguraron dos armas de fuego.

Arma de fuego corta calibre .45mm., con su cargador y siete cartuchos útiles; arma larga calibre .223, con un cargador abastecido con 24 cartuchos útiles, además, encontraron diversos casquillos percutidos calibre 7.52 x 39 y .223 milímetros.

Durante el operativo se realizaron patrullajes para inhibir delitos en los poblados de Santo Toribio y Buenavista.

