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Sentencian a fémina a ocho años de cárcel por asesinar a su expareja

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Ante el cúmulo de pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, la imputada Michelle Esperanza H. R., aceptó su responsabilidad penal en el delito de homicidio que cometió a Javier H. H., en Ciudad Juárez.

Delito por el que, en un procedimiento especial abreviado, fue sentencia a ocho años de prisión, por el asesinato de quien fue su pareja sentimental, el 13 de junio de 2024, al exterior de un domicilio ubicado en la calle Costa Vasca, del fraccionamiento Parajes de San José.

La investigación ministerial, estableció que Michelle Esperanza H. R., junto con diversas personas, utilizó un arma blanca para privar de la vida a la víctima, hechos por los que fue detenida en los términos de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, impuso la sentencia que Michelle Esperanza H. R., purgará en el CERESO femenil número dos, además de condenarla al pagar el monto de la reparación del daño.

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