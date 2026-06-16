La diputada Xóchitl Contreras señaló que el presidente municipal Cruz Pérez incurrió en omisiones graves e irregularidades administrativas al no presentar denuncias ni emprender acciones legales contra los presuntos responsables de las anomalías financieras que, según su propio discurso, encontró al asumir el gobierno municipal en el año 2021.

La legisladora afirmó que, durante años, el alcalde ha sostenido públicamente que diversos problemas financieros, fiscales y administrativos fueron heredados por administraciones anteriores. Sin embargo, cuestionó que, a pesar de la gravedad de los señalamientos realizados por su propia administración, no se hayan promovido oportunamente las denuncias correspondientes para investigar y sancionar a quienes presuntamente ocasionaron daños al patrimonio de los juarenses.

“Si el presidente municipal asegura que recibió un gobierno con irregularidades, adeudos o incumplimientos fiscales, tenía la obligación legal y moral de denunciar esos hechos desde el inicio de su administración. Lo que no puede hacer es utilizar esos argumentos durante años como discurso político sin haber actuado en consecuencia para deslindar responsabilidades”, expresó.

Xóchitl Contreras señaló que la falta de acciones contundentes por parte del gobierno municipal genera serias dudas sobre la veracidad de los señalamientos realizados o sobre una posible omisión deliberada para proteger a quienes debieron ser investigados.

“Cuando una autoridad detecta posibles irregularidades administrativas o daños a la hacienda pública, su responsabilidad es denunciar, investigar y sancionar. No hacerlo puede constituir una omisión grave que afecta directamente la rendición de cuentas y el combate a la corrupción”, sostuvo.

La diputada recordó que, de acuerdo con las propias declaraciones de funcionarios municipales, diversas problemáticas fiscales tendrían origen en ejercicios anteriores a 2021. Sin embargo, cuestionó por qué, después de casi cinco años de gobierno, no existen resultados claros sobre procedimientos administrativos, denuncias penales o acciones para recuperar posibles recursos afectados.

“Los juarenses merecen saber qué hizo el alcalde cuando tomó posesión del cargo. Si encontró irregularidades, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no exigió castigo para los responsables? ¿Por qué permitió que transcurrieran los años sin que existiera una verdadera rendición de cuentas?”, cuestionó.

Xóchitl Contreras señaló que la obligación de un gobernante no es únicamente administrar los problemas heredados, sino actuar de inmediato para proteger los recursos públicos y garantizar que cualquier acto irregular sea investigado conforme a la ley.

“Resulta preocupante que hoy se pretenda justificar situaciones administrativas señalando a gobiernos anteriores, cuando quien tenía la responsabilidad de denunciar y proceder legalmente desde el primer día era precisamente la administración encabezada por Cruz Pérez”, afirmó.

La legisladora enfatizó que el silencio institucional y la falta de denuncias oportunas pueden convertirse en una forma de complicidad administrativa, particularmente cuando se trata de asuntos que involucran recursos públicos y posibles afectaciones al patrimonio municipal.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró que continuará exigiendo transparencia y rendición de cuentas sobre las condiciones en que se recibió la administración municipal y sobre las acciones que debieron emprenderse para sancionar cualquier irregularidad detectada.

“Los ciudadanos no merecen excusas permanentes ni discursos repetidos. Merecen saber quiénes fueron los responsables, qué hizo la autoridad para investigarlos y por qué, después de varios años de gobierno, siguen sin existir respuestas claras sobre hechos que el propio alcalde calificó como graves cuando llegó al poder”, concluyó.