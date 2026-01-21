Con el propósito de fortalecer el diálogo entre la ciencia, la educación y la salud, se llevará a cabo el II Congreso Internacional “Neurociencias, Enseñanza y Aprendizaje: un puente en construcción”, los días 12, 13 y 14 de marzo de 2026, en modalidad presencial y virtual.

Este encuentro académico reunirá a especialistas nacionales e internacionales, quienes analizarán desde una perspectiva interdisciplinaria los aportes de las neurociencias a los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como su impacto en la formación de recursos humanos, la práctica docente y la innovación educativa.

El programa contempla la participación de ponentes de alto prestigio, entre ellos la doctora Tracey Tokuhama-Espinosa, profesora de la Universidad de Harvard y referente mundial en neurociencia educativa; el doctor Hernán Javier Aldana Marcos, pionero hispanoamericano en el campo de la neuroeducación; el doctor Eduardo Calixto, destacado neurocientífico mexicano; la doctora Diana Lorena, investigadora en ciencias biomédicas con reconocimiento internacional; así como el doctor José López Loya y el licenciado Jesús Loya, especialistas en educación, investigación y neuroentrenamiento.

Las modalidades de participación incluyen asistencia presencial y virtual, además de la presentación de ponencias, carteles académicos y talleres, lo que permitirá una interacción dinámica entre docentes, investigadores, profesionales de la salud, estudiantes y público interesado en el estudio del aprendizaje desde un enfoque científico y humanista.

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la convocatoria y hasta el 5 de febrero de 2026. El registro, así como la información detallada del evento, se encuentran disponibles a través del código QR oficial del congreso.

El Comité Organizador destacó que este espacio académico busca tender puentes entre el conocimiento neurocientífico y las prácticas educativas, promoviendo el uso de evidencia científica para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en diversos contextos formativos y profesionales.