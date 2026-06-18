Esta tarde y durante la sesión extraordinaria número 15, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, solicitó licencia para separarse del cargo de manera omdefinida, misma que fue aprobada por los integrantes de Cabildo de manera unánime.

“Este honorable Ayuntamiento concede licencia al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar para separarse de su cargo a partir del 17 de junio una vez que haya tomado protesta su suplente y que puede ser renunciable en cualquier momento”, dio a conocer Ortiz Orpinel en calidad de secretario del Ayuntamiento.

Pérez Cuéllar dedicó un mensaje especial a las y los trabajadores municipales, destacando que son ellos quienes diariamente hacen posible el funcionamiento de la ciudad desde distintas áreas, muchas veces lejos de los reflectores.

Reconoció el esfuerzo de policías, bomberos, rescatistas, empleados de Servicios Públicos, personal administrativo y de dependencias que con recursos limitados enfrentan grandes retos para atender las necesidades de la población.

“Ellos son quienes verdaderamente sostienen y hacen avanzar esta ciudad todos los días”, expresó.

El edil con licencia realizará su registro en la Comisión de Elecciones de Morena en la Ciudad de México el próximo martes, buscando la coordinación de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua y posteriormente candidatura a la gubernatura del estado grande.

Además, señaló que el siguiente paso en su trayectoria política representa un nuevo reto enfocado en impulsar la transformación de todo Chihuahua, pero también en buscar justicia para Ciudad Juárez.

Afirmó que durante años la frontera ha enfrentado rezagos históricos y presupuestos insuficientes, por lo que continuará trabajando para que la ciudad reciba el trato, la dignidad y los recursos que merece.