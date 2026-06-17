El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró este día que mañana miércoles a las 6:00 de la tarde, durante la sesión extraordinaria de Cabildo, solicitará licencia para separarse temporalmente de su cargo.

El alcalde agradeció y exhortó al gabinete para continuar con el trabajo que hasta hoy ha llevado a cabo la administración, la cual quedará a cargo del secretario del Ayuntamiento y Presidente Municipal suplente, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

“Puse todo lo mejor de mí para sacar adelante el reto. No tomé este puesto como un privilegio, sino como un trabajo; ser alcalde es el más alto honor que he tenido”, dijo el edil refiriéndose a su trayectoria política.

Dijo que lo más importante ahora es tener presente que la administración municipal concluye hasta el 9 de septiembre del próximo año 2027, por lo que solicitó a las y los funcionarios seguir trabajando de manera responsable para cumplir con el compromiso que se tiene con la ciudad y los juarenses.

Hizo Hincapié en que existe dentro de la administración municipal un equipo consolidado, pues en su mayoría, el gabinete no ha sufrido grandes cambios, por lo que se puede hablar de un equipo sólido, el cual tendrá un muy buen líder.

Dijo que desea tener la plena libertad de recorrer permanentemente el estado, incluso, poder hacerlo en Juárez, en lugar de estar acudiendo a los eventos como presidente municipal.