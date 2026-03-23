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Prevén estabilidad laboral en Juárez ante negociaciones del tratado comercial

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El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que no se prevé una pérdida de empleos en Ciudad Juárez, al contrario, se espera estabilidad laboral derivada de las negociaciones que México mantiene con Estados Unidos en torno al Tratado de Libre Comercio.

El alcalde destacó que México es actualmente el único país que se encuentra en pláticas con el gobierno estadounidense para la continuidad del acuerdo comercial, lo que brinda certidumbre al sector empresarial y a la generación de empleo en la región.

Señaló que, además, se contempla la llegada de algunas inversiones de carácter moderado, así como ampliaciones en empresas ya establecidas en la ciudad, lo cual contribuirá a mantener el nivel de empleo en Juárez durante este periodo.

Indicó que una vez que concluyan las negociaciones, se espera un crecimiento significativo en la actividad económica, lo que podría traducirse en un incremento importante en la generación de empleos.

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El edil agregó que el Gobierno Municipal se mantiene atento a cualquier situación relacionada con empresas donde surjan rumores sobre una posible salida de la ciudad, a fin de establecer comunicación inmediata y buscar alternativas que permitan conservar las fuentes laborales.

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