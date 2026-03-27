Con una gran participación, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez concluyó las jornadas de descuentos “Cerca de Ti” del mes de marzo, con una feria de servicios en Anapra.

Desde antes de las siete de la mañana, usuarios ya se encontraban formados para acceder a los beneficios ofrecidos tanto por la JMAS como por diversas dependencias del Gobierno del Estado, para regularizar sus adeudos y acceder a servicios gratuitos.

Como la señora Silvia González, quien acudió desde la colonia Ciudad Moderna para ponerse al corriente con su cuenta, la cual ascendía a 160 mil pesos debido a que su vivienda permaneció deshabitada mientras cuidaba a su madre enferma.

“Debía 160 mil pesos, porque me fui a cuidar a mi mamá; ella falleció el año pasado y ya me quiero regresar a mi casa, me hicieron un descuento muy grande, me lo dejaron en 8 mil pesos. Muchas gracias a la Junta de Agua por el trato y por haberme hecho este descuento tan grande”, expresó.

Durante la jornada, los asistentes también aprovecharon los trámites gratuitos, con los programas Medi Chihuahua, Nutri Chihuahua, la expedición de actas de nacimiento por parte del Registro Civil, constancias de no antecedentes penales emitidas por la Fiscalía, así como cortes de cabello, revisiones médicas y orientación sobre el cuidado del recurso a través del área de Cultura del Agua.

Con estas acciones, la Junta de Agua y Saneamiento, reafirma su compromiso de mantenerse cercana a la ciudadanía, por lo que invita a la población a estar atenta a sus canales oficiales para conocer las próximas jornadas, aprovechar descuentos y convenios, para que más juarenses accedan a estos beneficios.