La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Jesús Manuel V. M., por el delito de homicidio calificado cometido a un hombre, cuyo cadáver fue localizado el 27 de septiembre del 2025, en una carretilla en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público le informó que enfrenta una investigación por el hecho criminal, ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2025, en el interior de un domicilio de la calle Hacienda Concepción, en donde Juan José H. G., fue privado de la vida a golpes.

La detención del imputado fue el pasado domingo 25 de enero, en la calle Desierto de Namibia, de la colonia Real del Desierto, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Grupo de Ordenes de Aprehensión.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso al imputado diversa medida cautelar a la prisión preventiva y programó para mañana jueves a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá la situación jurídica.