miércoles, enero 28, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Asesinó y abandono a su víctima en una carretilla; le formulan imputación
Portada

Asesinó y abandono a su víctima en una carretilla; le formulan imputación

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Jesús Manuel V. M., por el delito de homicidio calificado cometido a un hombre, cuyo cadáver fue localizado el 27 de septiembre del 2025, en una carretilla en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público le informó que enfrenta una investigación por el hecho criminal, ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2025, en el interior de un domicilio de la calle Hacienda Concepción, en donde Juan José H. G., fue privado de la vida a golpes.

La detención del imputado fue el pasado domingo 25 de enero, en la calle Desierto de Namibia, de la colonia Real del Desierto, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Grupo de Ordenes de Aprehensión.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso al imputado diversa medida cautelar a la prisión preventiva y programó para mañana jueves a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá la situación jurídica.

banner
You Might Also Like

You may also like

Aprueba Cabildo consulta pública sobre destino de inmuebles del PAN por adeudo...

Gradúan 32 alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la UACH Parral

Explica Investigador UACH ¿Qué son los bioplásticos y cómo ayudan al medio...

Inversion realizada pro la JMAS se reflejó en la contencion puvial del...

Toman protesta nuevos directores de los Colegios de Bachilleres

Reconoce Fuerza Armada de Venezuela a presidenta encargada como su primera comandante...