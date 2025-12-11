Inicio » Suroriente de Ciudad Juárez, foco de crecimiento urbano
Suroriente de Ciudad Juárez, foco de crecimiento urbano

El suroriente de Ciudad Juárez se ha consolidado en los últimos años como una de las zonas con mayor expansión urbana de la ciudad.

Autoridades han aprobado la construcción de nuevos fraccionamientos, como Cerradas Katavia y Cerradas Vendanova, que suman cientos de lotes habitacionales y responden a la creciente demanda de vivienda en la ciudad.

Además, la apertura y desarrollo de centros comerciales y áreas de servicios en esa zona, junto con trámites y gestiones de uso de suelo directamente en módulos ubicados en plazas en el sector, reflejan el impulso al comercio local y la cercanía de servicios para los residentes.

Este crecimiento se acompaña de la expansión de la infraestructura vial, con programas municipales que han intervenido amplias superficies de pavimento y la creación de nuevas calles para mejorar la conectividad entre colonias y fraccionamientos, facilitando el acceso y movilidad de los habitantes.

