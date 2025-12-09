Integrantes del Consejo de Administración de la Junta de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, aprobaron la terna de candidatos propuestos para encabezar los trabajos de la Dirección Ejecutiva de este organismo, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua.

La propuesta aprobada fue enviada a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), donde el consejo de administración de dicho organismo será el encargado de elegir al nuevo titular de la Dirección Ejecutiva de la JMAS Juárez en los próximos días.

La terna está conformada por: Marco Licón Barraza, Oscar Humberto Lozoya y Amparo Beltrán Ceballos.

Mientras se define la nueva titularidad de la dependencia, la Directora Jurídica de la dependencia, Rosa María Matus continua como encargada del despacho de la J+.