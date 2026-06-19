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Ciudad Juárez

Supervisa alcalde encendido de nuevas luminarias en la colonia Juanita Luna

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Con el objetivo de verificar el avance de las acciones de mejoramiento urbano en distintos sectores de la ciudad, el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, realizó un recorrido nocturno por la colonia Juanita Luna para supervisar el encendido de 75 nuevas luminarias instaladas en el área.

Durante la visita, el alcalde estuvo acompañado por su esposa, Angélica Mendoza Beltrán; el director general de Servicios Públicos, César Tapia Martínez, y el titular de Alumbrado Público, Abraham Espitia, así como por vecinos del sector.

Ortiz Orpinel informó que horas antes había acudido a la colonia para constatar el inicio de los trabajos y regresó por la noche para verificar personalmente el funcionamiento del nuevo sistema de iluminación.

“Vamos a darle seguimiento a las cosas, supervisarlas y ver los resultados”, expresó el edil durante el recorrido.

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Además, hizo un llamado a los habitantes de la zona para colaborar en el cuidado de los espacios públicos y mantener limpio el sector, especialmente después de las labores de limpieza que recientemente se realizaron en el dique cercano.

Por su parte, el director de Alumbrado Público, Abraham Espitia, detalló que las acciones incluyeron la instalación de 75 luminarias, dos postes y el tendido de cableado necesario para su funcionamiento.

Explicó que el proyecto se desarrollará en tres etapas, con la finalidad de dotar de iluminación a toda la colonia y beneficiar a aproximadamente 250 familias que residen en el lugar.

El funcionario destacó que estas obras forman parte de una estrategia para mejorar el entorno urbano, fortalecer la seguridad y elevar la calidad de vida de las familias juarenses.

Al finalizar la supervisión, autoridades municipales y vecinos realizaron un recorrido por diversas calles de la colonia para constatar los resultados de los trabajos realizados.

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