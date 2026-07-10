La legisladora del PAN aseguró que no le permitieron ingresar a la Estación No. 5 durante un recorrido para verificar las condiciones del Heroico Cuerpo de Bomberos; reiteró que solo siete de las diez estaciones de la ciudad operan actualmente.

Ciudad Juárez, Chih., 9 de julio de 2026.- La diputada local del PAN, Xóchitl Contreras, denunció que le negaron el acceso a la Estación No. 5 de Bomberos durante un recorrido que realizó para constatar las condiciones en que opera el Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez.

La legisladora explicó que la inspección forma parte de una serie de visitas que ha realizado a las instalaciones del cuerpo de bomberos para documentar su infraestructura y capacidad de respuesta ante emergencias.

De acuerdo con Contreras, actualmente solo siete de las diez estaciones de bomberos de la ciudad se encuentran en operación. Indicó que dos permanecen cerradas —una en la zona de La Montada y otra en Lomas del Poleo— y que una tercera, la Estación Número 6, ubicada junto al puente internacional Zaragoza, es utilizada como alojamiento para elementos del Ejército Mexicano.

“Qué bueno que tengamos apoyo de otras instancias gubernamentales, pero es inadmisible que quitemos una instalación de bomberos para tener aquí a nuestro Ejército Mexicano”, señaló la diputada durante el recorrido.

La legisladora también reportó que el Departamento de Bomberos dispone de seis máquinas extintoras, de las cuales solo cuatro están en condiciones de operar. “Una ciudad como Ciudad Juárez, con un millón de habitantes, requiere cuando menos 50 máquinas extintoras.

No tenemos ni el 10 por ciento de lo que merece y exige nuestra ciudad”, afirmó. Contreras advirtió que el suroriente de la ciudad, donde habitan más de 500 mil personas, continúa sin contar con una estación de bomberos, lo que dijo incrementa los tiempos de respuesta ante incendios y otras emergencias. Añadió que las estaciones de Perimetral Carlos Amaya y Eje Juan Gabriel, así como las de Sevilla y Sanders, presentan las mayores carencias en infraestructura y condiciones de trabajo.

La diputada reiteró la invitación que, aseguró, ha hecho en distintas ocasiones al alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, al presidente municipal suplente, a integrantes del Cabildo y a diputados locales y federales de Ciudad Juárez, para que se sumen a revisar las condiciones del cuerpo de bomberos. Lamentó que, hasta el momento, ninguna de las autoridades convocadas haya acudido a los recorridos.

“El llamado que les he hecho a todas las autoridades representantes de Ciudad Juárez es para que juntos sumemos esfuerzos y veamos cómo podemos apoyar a nuestros héroes sin capa, a nuestros bomberos”, expresó.

Contreras recordó que el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa, impulsada por el diputado Saúl Mireles, para que los municipios destinen al menos el 2 por ciento de su presupuesto a Protección Civil. De aprobarse, el presupuesto de Protección Civil en Ciudad Juárez pasaría de poco más de 121 millones de pesos a cerca de 216 millones de pesos, recursos que —explicó— permitirían fortalecer el equipamiento y la infraestructura del Heroico Cuerpo de Bomberos.