Un lector de juareznoticias.com captó el momento en el que personal de auxilio acudió al lugar de un accidente registrado la mañana de este jueves sobre la carretera Juárez–Chihuahua, donde un tráiler terminó volcado fuera de la cinta asfáltica.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 117, antes de llegar a la ciudad de Chihuahua, cuando el pesado vehículo se salió del camino y volcó de manera lateral, de acuerdo con el reporte preliminar.

En la imagen enviada por el lector se observa al personal de auxilio brindando apoyo en el sitio, mientras se evaluaban los daños ocasionados por el accidente y se tomaban las primeras medidas de seguridad para evitar otro percance en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del chofer del tráiler ni el tipo de cargamento que llevaba, por lo que se espera que las autoridades correspondientes emitan un reporte en las próximas horas.