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Tras cateo, detienen a dos féminas con arma y droga en Anapra

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a dos femeninas, entre ellas una menor de edad, por posesión de un arma de fuego y droga, durante el cumplimento de una orden de cateo en un domicilio de colonia Rancho Anapra, en Ciudad Juárez.

Las detenidas dijeron llamarse Esther F. S., de 42 años y E.A.U.F., de 17 años de edad, a quienes les aseguraron una pistola con la leyenda SIG Sauer P238 380, abastecida con cinco cartuchos útiles calibre .380 milímetros, así como 10 gramos de una hierba seca y olorosa con las características de la mariguana.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano brindaron seguridad en el perímetro de la intervención registrada ayer jueves 09 de julio, en la vivienda que se ubica del cruce de las calles Segunda Ballena y Sandía, de la colonia en mención.

Las detenidas y lo asegurado, quedaron a disposición de agentes del Ministerio Público correspondiente, quienes se encargarán continuar con las investigaciones por los delitos contra la salud y contra la ley de armas de fuego y explosivos.

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