Arrestan a sujeto con droga, vapes y cartuchos durante cateo en la colonia Lucio Cabañas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio de la colonia Lucio Cabañas, en Ciudad Juárez, en donde detuvieron a quien dijo llamarse Daniel Alberto G. P. y aseguraron diversos narcóticos y cartuchos útiles.

En la intervención judicial realizada en la vivienda que se encuentra en la intersección de las calles Francisco Villa y Genaro Vázquez, los agentes ministeriales aseguraron lo siguiente:

Nueve paquetes de plástico transparente que contenían una hierba seca y olorosa con las características de la marihuana, con un peso de dos kilos 990 gramos, así como 17 envoltorios con la misma droga.
Una bolsa de plástico tipo ziploc que contenía 14 cartuchos útiles de calibre .380 milímetros.
62 envoltorios de plástico que contenían una metanfetamina granulada con las características propias del cristal.
37 envoltorios de plástico que contenían una sustancia química con las características propias de la cocaína en polvo.
243 pastillas de clonazepam
29 pastillas de éxtasis
19 cajas que contienen un dispositivo electrónico (vapes) con una sustancia tetrahidrocannabinol
En la acción policial, participaron elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, los cuales brindaron apoyo en el perímetro.

La persona detenida de 35 años de edad, junto con lo asegurado, quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

