El alcalde Marco Bonilla inauguró la ampliación del centro comunitario “Vida Digna”, que ahora operará como CEDEFAM para brindar más espacios y mejores condiciones a las familias que diariamente realizan actividades y talleres en este lugar.

La obra, realizada mediante el Presupuesto Participativo, beneficiará a más de mil 500 personas con nuevas áreas de usos múltiples, cocina, sanitarios, climatización, instalaciones eléctricas y reja perimetral.

Durante su mensaje, Marco Bonilla reconoció la participación de las familias de la colonia, destacando que el Presupuesto Participativo permite que sean las y los vecinos quienes decidan las obras prioritarias para su comunidad.

Bonilla recorrió las instalaciones y convivió con usuarios que realizaron demostraciones de actividades como zumba y baile country, quienes agradecieron contar ahora con un espacio más amplio y funcional.

Además, se llevó a cabo una feria de servicios municipales con apoyos de Tesorería, entrega de plantas, vacunación y desparasitación de mascotas, así como orientación en temas de salud física, mental y dental.

Durante el evento también se premió a equipos de ligas infantiles y veteranas de futbol de la colonia, reconociendo la importancia del deporte para fortalecer la convivencia y la vida comunitaria en la zona.