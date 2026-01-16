La zona sur del Estado de México será vigilada vía aérea a través de un helicóptero Black Hawk UH60, que fue adquirido por la Secretaría de Seguridad de dicha entidad, informó el titular de la dependencia, Cristóbal Castañeda Camarillo.

En entrevista, el funcionario explicó que este dispositivo aéreo realizará diversos recorridos, prácticamente en todo la entidad mexiquense, con la intención de reducir los tiempos de traslado en caso de una emergencia.

No obstante, uno de los especiales puntos de interés será la región sur del territorio, la cual tiene amplia presencia de un cartel con origen en Michoacán.

“Ya nos autorizaron la adquisición del helicóptero, que es una fuerza de reacción que tenemos para operar en cualquier lugar del estado. Si nos queremos trasladar o pasa algo en Tejupilco, de aquí a que llegamos allá son dos horas; entonces, con el helicóptero podemos llegar en minutos”.

“El hecho de tener una fuerza de reacción aerotransportada nos va a servir de mucho, no solamente es el helicóptero, viene integrado con cámaras de visión nocturna para que pueda ser utilizado de noche, y prácticamente lo vamos a emplear en la zona sur, por obvias razones”.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), hasta 2024 se tenía registro de que la Familia Michoacana tenía presencia por lo menos 75 municipios de la geografía estatal. De estos, la mayoría estarían ubicados en la región sur.

Es de señalar que los líderes de esta facción criminal, los hermanos Hurtado Olascoaga, son investigados tanto por el gobierno mexicano como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El helicóptero con el que se vigilará la zona es de tipo militar, cuenta con diversos equipamientos que permiten su operación tanto de día como de noche y es una de las recientes adquisiciones de la dependencia.

Asimismo, se informó que se prevé que, a más tardar en el primer trimestre del año, se cuenten con las certificaciones para que los elementos puedan pilotear la aeronave.

Milenio