Convoca Marco Bonilla a la unidad y al trabajo para cambiar el rumbo de Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua., 21 de febrero de 2026.- Durante un encuentro con líderes históricos del panismo juarense y referentes sociales de la frontera, el alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, sostuvo un diálogo directo sobre el futuro de Ciudad Juárez y la necesidad de recuperar el orden y la confianza.

Ante fundadores de instituciones, académicos y activistas, Bonilla señaló que los retos de la frontera no son inevitables, sino consecuencia de decisiones públicas que pueden corregirse cuando hay liderazgo, planeación y honestidad.

“Juárez no está condenado al rezago. Tiene talento, tiene historia y tiene carácter. Lo que necesita es rumbo claro y trabajo bien hecho”, expresó.

El alcalde compartió la experiencia de Chihuahua Capital en planeación urbana, fortalecimiento institucional, regulación de actividades irregulares y combate firme a la violencia, señalando que cuando se gobierna con método y disciplina, los resultados llegan.

Destacó la importancia de instituciones técnicas sólidas que trasciendan ciclos políticos y permitan que las ciudades crezcan con estabilidad.

Bonilla fue claro: la división debilita, la unidad fortalece. Señaló que solo trabajando juntos se puede construir una nueva etapa para la frontera.

“Juárez merece orden, honestidad y gobiernos que respondan. Y eso se logra con unidad, estructura y resultados”, concluyó.

