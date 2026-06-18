Abren convocatoria de Becas de Acceso a la Universidad para alumnos del ITCJ

Con una inversión superior a 1.3 millones de pesos, el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ), en coordinación con la Dirección de Educación y el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (TecNM-ITCJ), presentó la convocatoria de Becas de Acceso a la Universidad 2026, programa que beneficiará a 430 estudiantes de nuevo ingreso.

Este programa forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno Municipal con el objetivo de garantizar que más jóvenes juarenses tengan acceso a la educación superior, informó Osvaldo Rivas García, director del IMJJ.

“Fue un éxito la convocatoria dirigida a estudiantes de la UACJ y ahora continuamos con el Tecnológico de Ciudad Juárez. Estamos ofreciendo 430 becas para apoyar a quienes inician esta nueva etapa académica y darles mayores oportunidades de desarrollo”, señaló.

Las y los aspirantes podrán registrarse desde hoy y hasta el 30 de junio, mientras que la recepción de documentos se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio. Los resultados serán publicados el próximo 6 de julio.

Entre los requisitos se encuentran el folio de registro de la beca, identificación oficial, número de control del ITCJ y la Clave Única del Registro de Población (CURP) del solicitante.

Por su parte, Alejandra Barrón Ortega, jefa del Departamento de Servicios Escolares del TecNM-ITCJ, agradeció al Gobierno Municipal por mantener este programa que ha permitido a cientos de jóvenes continuar con sus estudios universitarios.

Indicó que durante el año 2025 se beneficiaron 524 estudiantes de nuevo ingreso mediante una inversión municipal de 1 millón 624 mil 400 pesos, mientras que para este año se cuenta con un registro preliminar de mil 884 aspirantes al Tecnológico de Ciudad Juárez.

“La educación es el motor más poderoso para transformar comunidades. Estas becas representan una oportunidad para que los jóvenes continúen construyendo su proyecto de vida y alcancen sus metas profesionales”, expresó.

El director de Educación del Municipio, Guillermo Alvídrez, destacó que este programa impulsado desde 2022 por la administración municipal, ha convertido a Ciudad Juárez en el único municipio del país que otorga apoyos de acceso a la universidad para estudiantes de nuevo ingreso.

Además de la beca económica, los 430 beneficiarios recibirán un kit escolar integrado por una computadora portátil, mochila, termo y memoria USB, herramientas que contribuirán a fortalecer su desempeño académico durante la carrera universitaria.

El titular del IMJJ informó que mantiene habilitado el correo electrónico atencionjoven.imjj@gmail.com para resolver dudas relacionadas con el proceso de registro, requisitos y funcionamiento del programa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la educación y el desarrollo integral de las juventudes juarenses, facilitando el acceso a la educación superior y generando mejores oportunidades para las nuevas generaciones.