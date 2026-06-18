La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), iniciaron la segunda edición de La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo, que del 18 al 21 de junio ofrece descuentos promedio de 35 por ciento en más de 114 mil experiencias turísticas en todo el país.

La iniciativa reúne a 6 mil 577 establecimientos turísticos registrados, que ponen a disposición de las y los viajeros promociones en hospedaje, transporte, agencias de viajes, recorridos turísticos, actividades recreativas, gastronomía y experiencias de naturaleza, cultura y aventura, además de facilidades de pago a meses sin intereses.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) invitó a las y los mexicanos a aprovechar esta oportunidad para conocer más destinos nacionales y recorrer el país, al tiempo que se fortalece la derrama económica y se genera prosperidad en comunidades, pueblos y ciudades.

“Invitamos a todas y todos los mexicanos a turistear por nuestro país y aprovechar esta oportunidad para conocer más destinos nacionales. Del 18 al 21 de junio, las y los viajeros podrán acceder a promociones y planear sus recorridos por el país, fortaleciendo la derrama económica y generando prosperidad para miles de prestadoras y prestadores de servicios turísticos”, destacó.

Asimismo, señaló que La Gran Escapada representa una oportunidad para impulsar el turismo interno y ampliar la promoción de los destinos nacionales en un momento histórico para México, en el marco de la justa mundialista.

Por su parte, el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, destacó que esta iniciativa nació con el propósito de que más mexicanas y mexicanos viajen por el país y que los beneficios económicos del turismo lleguen a más regiones, comunidades, empresas y familias.

“La Gran Escapada es una muestra de cómo la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y prestadores turísticos puede traducirse en oportunidades reales para fortalecer el mercado interno. Hoy miles de empresas abren sus puertas para que más mexicanos descubran la riqueza turística del país, generando bienestar en las comunidades”, detalló.

Entre las promociones más recurrentes se encuentran paquetes vacacionales con estancias todo incluido, ofertas para destinos de sol y playa, esquemas de financiamiento a meses sin intereses y experiencias turísticas diseñadas para grupos, familias y viajeros nacionales.

Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Michoacán encabezan el número de establecimientos inscritos en esta edición, lo que confirma el alcance nacional de La Gran Escapada y su capacidad para generar oportunidades de promoción y comercialización turística en las 32 entidades federativas.

Como parte del acto inaugural, la secretaria de Turismo y el presidente de Concanaco Servytur realizaron la primera compra de esta edición a través de Mexicana de Aviación, empresa que participa con promociones en sus destinos nacionales; además, realizaron otra compra en la plataforma de autobuses Flix.

Como parte del arranque nacional, diversas Secretarías de Turismo estatales y cámaras empresariales realizaron activaciones y primeras compras en sus localidades, sumándose al esfuerzo coordinado para promover el turismo como una herramienta de desarrollo económico regional.

Las instituciones organizadoras coincidieron en que el turismo representa una actividad estratégica para el crecimiento económico, al generar oportunidades para micro, pequeñas y medianas empresas, fomentar el consumo local y fortalecer las cadenas productivas vinculadas al comercio, los servicios y el sector turístico.

En el evento estuvieron presentes el director general de Mexicana de Aviación, general Leobardo Ávila Bojórquez; el director general del Fideicomiso de Promoción Turística de la Ciudad de México, Carlos Martínez; el director general de Flix México, Carlos Magaña; la vicepresidenta nacional de Concanaco Servytur, María Alejandra Carrasco Rendón; y el tesorero de Concanaco Servytur, José Héctor Tejada Shaar.