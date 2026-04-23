La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno y el ejército desconocían la participación de agentes de la CIA en un operativo de Chihuahua, una intervención que viola las leyes mexicanas en materia de colaboración.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, la mandataria dijo que dialogará con la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, para saber sobre la participación de los agentes estadounidenses en un operativo estatal.

Aseguró que ni su gobierno ni la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) fueron notificados sobre esta colaboración.

Claudia Sheinbaum condenó que el gobierno chihuahuense haya actuado por su cuenta, pues “nosotros no aceptamos la participación (de elementos extranjeros) en campo en los operativos.”

Además, dejó entrever que el ingreso de los agentes de la CIA a Chihuahua vulnera las leyes mexicanas. Esto, debido a que todo ingreso debe ser aprobado por el Senado.

De igual forma, subrayó que los gobiernos estatales deben notificar a la Federación sobre cualquier colaboración internacional.

“Esto es algo que no debe ser menor. Cualquier relación que haya con el gobierno de Estados Unidos, en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el Gobierno Federal”.

No obstante, descartó que la presencia de los agentes de la CIA represente una acción deliberada de Estados Unidos por intervenir en México.

Por la madrugada del pasado 19 de abril, cuatro agentes de seguridad, dos mexicanos y dos estadounidenses murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua.

The New York Times y The Washington Post revelaron que eran agentes de la CIA. Presuntamente, regresaban de una operación para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetamina.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, aseguró que los elementos de Estados Unidos solo realizaban capacitaciones y que, de forma paralela, ocurrió un operativo contra un narcolaboratorio.

UnoTv