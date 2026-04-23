CONCANACO SERVYTUR México advirtió que en el país los negocios no desaparecen, pero resisten. Octavio de la Torre, presidente de la Confederación subrayó que resistir no puede convertirse en el destino permanente de las empresas y negocios familiares, ni en la única expectativa para millones de personas que sostienen la economía desde lo local.

El planteamiento del comercio organizado es claro: al diagnóstico hay que sumarle una ruta concreta para fortalecer al sector. La advertencia no es retórica. De acuerdo con los Censos Económicos 2024, en México había 7,093,631 establecimientos que daban trabajo a 36,592,279 personas.

Dentro del sector privado y empresas paraestatales operaban 5,468,180 unidades económicas con 27,965,433 personas ocupadas; de ellas, 95.4 % eran microempresas, responsables de 41.4 % del personal ocupado.

Es decir, la economía cotidiana del país descansa sobre miles de negocios pequeños que hoy siguen abiertos en un entorno cada vez más exigente. A esa presión se suma la informalidad. INEGI reportó que en febrero de 2026 la población ocupada en la informalidad laboral fue de 33.0 millones de personas y que la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8 %, por encima del nivel observado un año antes.

En este contexto, también destaca que la informalidad afecta ligeramente más a las mujeres: en el cuarto trimestre de 2025, la tasa de informalidad laboral fue de 55.8 % en mujeres y de 54.4 % en hombres. Para la Confederación, este dato confirma que formalizarse sigue siendo demasiado complejo o poco viable para una parte importante de quienes emprenden, trabajan y generan ingresos en el país.

Ante este escenario, CONCANACO SERVYTUR sostuvo que ya no basta con reconocer la resiliencia del comercio formal. Lo que se requiere es una agenda útil, aterrizada y defendible públicamente, que permita a las empresas y negocios familiares pasar de la resistencia al fortalecimiento. Esa agenda se concentra en seis ejes.

El primero es la formalidad con sentido: que cumplir no signifique castigar al pequeño negocio con trámites excesivos, cargas desproporcionadas o procesos que lo alejen de la legalidad en lugar de acercarlo. El segundo es la digitalización útil: tecnología aplicada a vender más, cobrar mejor, ordenar inventarios, conectar con clientes y hacer más competitiva la operación diaria.

El tercero es el financiamiento real: crédito accesible, oportuno y diseñado para la realidad de los negocios familiares, no solo para grandes empresas. El cuarto eje es un régimen fiscal simple para crecer, con reglas más claras y entendibles para que cumplir no se vuelva una barrera para operar.

El quinto es una seguridad social viable, que permita ampliar la formalidad sin volver inviable la contratación para los pequeños negocios. Y el sexto es la protección del patrimonio y la operación de los negocios, porque ningún emprendimiento puede crecer con certeza si su continuidad está expuesta a riesgos por la extorsión y la inseguridad que amenazan su operación cotidiana y el patrimonio familiar. “En México los negocios no desaparecen, pero resisten.

Y resistir no debe ser la meta del comercio formal. La meta debe ser crecer, invertir, contratar y competir en mejores condiciones. Lo que hoy necesita el país no es una conversación abstracta sobre las mipymes, sino soluciones puntuales para los problemas concretos que enfrentan todos los días las empresas y negocios familiares”, señaló el presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Octavio de la Torre de Stéffano.

La Confederación remarcó que su planteamiento parte del territorio y de la operación real del sector. CONCANACO SERVYTUR agrupa a 258 cámaras con presencia en 1,857 municipios y afirma representar a 5.2 millones de negocios, empresas y comercios en el país, por lo que su llamado busca traducir en propuesta pública lo que hoy viven miles de unidades económicas en mostrador, calle, mercado, plaza, centro histórico y corredor comercial.

“No podemos aceptar que abrir la cortina todos los días sea un acto de resistencia permanente. En México, los negocios familiares, las microempresas y el comercio formal necesitan condiciones para crecer, no solo para sobrevivir.

Desde CONCANACO SERVYTUR estamos planteando una ruta clara, útil y viable para fortalecer a quienes sostienen el empleo, el consumo local y la economía de millones de familias”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México.

CONCANACO SERVYTUR reiteró que continuará impulsando esta agenda desde las cámaras confederadas, en coordinación con autoridades, sector financiero y aliados estratégicos, para traducir las necesidades del comercio formal en propuestas concretas que fortalezcan la operación, la legalidad y la competitividad de las empresas y negocios familiares del país.