Estados Unidos llevó a cabo 10 ataques contra más de treinta objetivos de infraestructuras del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria entre el 3 y el 12 de febrero, según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Las fuerzas siguieron una campaña “de presión militar incesante sobre los remanentes de la red terrorista” y destruyeron infraestructuras y almacenes de armas del EI con aeronaves no tripuladas que utilizaban munición de precisión, según un comunicado.

El Centcom informó anteriormente de otros cinco ataques realizados en Siria entre el 27 de enero y el 2 de febrero, en los que destruyó un centro de comunicaciones del EI, un nodo logístico clave y depósitos de armas.

“Más de 50 terroristas del EI han sido asesinados o capturados y unos 100 objetivos de infraestructuras del EU han sido destruidos con cientos de municipios de precisión durante dos meses de operaciones enfocadas”, indica la nota.

Las fuerzas estadounidenses y sus aliados lanzaron la Operación Hawkeye Strike en respuesta a un ataque del EI en Palmira el pasado 13 de diciembre en el que fallecieron dos soldados de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete estadounidense.

ElUniversal

