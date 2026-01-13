La Dirección de Limpia, llevó a cabo una intervención integral en el Viaducto Mártires de 1968, 2 de Octubre no se Olvida, anteriormente conocido como el Viaducto Díaz Ordaz.

El titular de la dependencia, Gibran Solís, informó que la jornada abarcó la limpieza de extremo a extremo, con la participación de cuadrillas que hicieron corte de hierba, retiro de llantas, tiliches y escombro, así como la remoción de tierra de arrastre, especialmente en el tramo final que conecta con el cauce del río Bravo.

El funcionario señaló que hoy se desarrolló la primera intervención intensiva del año, atendiendo zonas del viaducto donde por meses se había complicado el retiro de tierra acumulada, debido a la presencia de agua.

Dijo que las cuadrillas levantaron hoy una gran cantidad de residuos, principalmente llantas, tiliches y escombro.

También exhortó a los habitantes del área a realizar un manejo correcto de los residuos, ya que también debajo de los puentes se ha detectado acumulación de todo tipo de desechos.

El funcionario adelantó que los trabajos continuarán mañana.