Los habitantes de Ciudad Juárez deberán tomar en cuenta que este domingo 8 de marzo entrará en vigor el horario de verano en la franja fronteriza, por lo que será necesario adelantar una hora el reloj.

El ajuste se realizará durante la madrugada del domingo, cuando a las 2:00 de la mañana los relojes deberán adelantarse a las 3:00, lo que significa que esa noche se perderá una hora de sueño.

Aunque en gran parte de México el cambio de horario fue eliminado en 2022, los municipios de la frontera norte continúan aplicando esta medida para mantener la misma hora que las ciudades estadounidenses vecinas.

En el caso de Ciudad Juárez, el cambio se realiza principalmente para conservar la sincronización con El Paso, donde miles de personas cruzan diariamente por motivos laborales, escolares o comerciales.

Ante ello, autoridades recomiendan a la población adelantar los relojes antes de ir a dormir el sábado por la noche, especialmente en aparatos que no se actualizan automáticamente, para evitar confusiones en horarios de trabajo, transporte o actividades cotidianas.