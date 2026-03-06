Hallan con vida a Stephanye Contreras, estudiante de la UAEM reportada como desaparecida

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que fue localizada con vida Alondra María Stephanye Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien había sido reportada como desaparecida horas antes.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, la joven de 18 años fue vista por última vez el 5 de marzo en el municipio de Cuautla, Morelos. Tras perder contacto con ella, sus familiares reportaron su desaparición y solicitaron el apoyo de las autoridades para localizarla.

#FiscaliaMorelos desactiva #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de ALONDRA MARÍA STEPHANYE CONTRERAS GALARZA de 18 años de edad.Ya fue localizada. pic.twitter.com/IM3suGdv2T — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 6, 2026

La Fiscalía estatal activó los protocolos correspondientes para su búsqueda y difundió información de la estudiante con el fin de obtener datos que permitieran dar con su paradero. Horas después, la dependencia confirmó que la joven fue encontrada sana y salva, por lo que se desactivó el protocolo de búsqueda.

Según reportes, el último contacto con su familia ocurrió cuando Stephanye avisó que se encontraba en Cuernavaca; posteriormente dejaron de tener comunicación con ella a través de mensajes y llamadas.

El caso generó preocupación entre la comunidad universitaria, ya que en las últimas semanas se han registrado otros casos que involucran a estudiantes de la UAEM. En menos de 15 días, tres alumnas de la institución fueron reportadas como desaparecidas, dos de ellas posteriormente encontradas sin vida, lo que provocó protestas y exigencias de mayor seguridad para las estudiantes.

Ante este contexto, colectivos estudiantiles y organizaciones han reiterado el llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad y mejorar los protocolos de búsqueda, con el objetivo de prevenir nuevos casos y garantizar la protección de la comunidad universitaria.

Con Información de EL FINANCIERO