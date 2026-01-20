La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró al extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo, Unidad Administrativa adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Lo anterior fue anunciado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien sostuvo un encuentro con Garduño, a quien definió como un “funcionario ejemplar”.

“Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la Educación Media Superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional”, escribió en sus redes sociales.

Indicó que esta designación se suma a la actualización de la oferta educativa en Educación Superior, que se alinea con los sectores estratégicos del Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar.

De acuerdo con la dependencia, la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), es una Unidad Administrativa adscrita a la Subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que tiene como atribuciones sustantivas, normar, operar, coordinar controlar y evaluar el servicio de capacitación para y en el trabajo, para coadyuvar al acceso al empleo, al desarrollo económico, social y al mejoramiento del nivel de vida de la población.

Francisco Garduño era titular del Instituto Nacional de Migración durante el incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas, quienes no pudieron salir del lugar. Por este hecho, Garduño enfrentó un proceso judicial.

El pasado 12 de abril de 2025, un Tribunal de Apelación confirmó la suspensión condicional del proceso penal contra Garduño, por unanimidad de votos. Activistas y familiares de víctimas han denunciado que la suspensión es resultado de impunidad y corrupción.

“Solo así, con las complicidades del poder, se puede explicar por qué siendo responsable de la muerte de 40 migrantes en la cárcel del INM en Ciudad Juárez, Hace dos años, Garduño Yáñez, salga impune y no enfrente a la justicia”, dijo Irineo Mujica Arzate, director de Pueblos Sin Fronteras (PSF) el 17 de abril pasado.

El extitular del INM ofreció el 26 de septiembre de 2025 una disculpa pública por la tragedia del incendio, tras haberla pospuesto en más de una ocasión. En el Museo de la Ciudad de México, dio lectura de las 40 personas fallecidas y externó sus condolencias ante familiares de las víctimas mortales y de los sobrevivientes.

