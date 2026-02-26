miércoles, febrero 25, 2026
Portada

Advierte SSPM sobre enlaces fraudulentos por supuestas multas

by EditorJRZ
by EditorJRZ

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal alerta sobre una nueva modalidad de fraude detectada, en la cual, a través de mensajes de texto (SMS), se notifica a las personas que cuentan con una multa pendiente de pago, lo cual es falso.

En estos mensajes se incluye un enlace que redirige a páginas fraudulentas, donde se solicita ingresar datos personales y bancarios.

Este tipo de sitios están diseñados para robar información sensible, lo que puede derivar en fraudes económicos y robo de identidad.

Ante esta situación, la SSPM emite las siguientes recomendaciones:
No ingresar a enlaces sospechosos recibidos por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería.

No proporcionar información personal, bancaria o contraseñas en sitios no verificados.

Verificar cualquier multa o adeudo únicamente a través de canales oficiales de la autoridad de tránsito.

Evitar realizar pagos en páginas de dudosa procedencia.

Reportar de inmediato este tipo de mensajes para evitar que más personas sean víctimas.

Además, se recuerda a la ciudadanía que puede llamar a la Policía Cibernética al número 656-582-7399 para recibir orientación y apoyo en caso de detectar o sospechar algún fraude digital.

