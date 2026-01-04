Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos al grupo K-9, arrestaron a cinco personas, entre ellas un menor de edad, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, tras el aseguramiento de un arma larga calibre .223.

Los hechos ocurrieron mientras agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Encinos y Mezquite Rojo, en la colonia El Granjero, donde detectaron un vehículo de la marca Chevrolet, línea Camaro, color gris, modelo 2014, realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceras personas.

Ante esta conducta, los tripulantes fueron abordados conforme a los protocolos de seguridad, informándoles que dicha acción constituía una falta administrativa, por lo que serían presentados ante un Juez Cívico, por lo que al efectuarles una inspección preventiva, los agentes localizaron entre los asientos del vehículo un arma larga calibre .223, con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles.

Derivado de este hallazgo, la situación jurídica de los involucrados cambió, procediendo a su detención por la presunta comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Los detenidos se identificaron como Sergio Alejandro L. M. de 21 años, Eber Alberto I. V. de 24 años, Aylin Michelle N. H. de 21 años, Brandon Ángel I. V. de 19 años, así como un adolescente de 16 años.

Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.