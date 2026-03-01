El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, rindió homenaje a los 28 miembros del Ejército y la Guardia Nacional que perdieron la vida en cumplimiento de su deber durante el abatimiento del líder criminal el pasado 22 de febrero.

“El Ejército Mexicano es mucho ejército para tan poco gobierno. El Ejército Mexicano ama de la manera más incondicional al pueblo de México. Lo ama tanto que no duda en dar su vida por su defensa cuando se lo permiten”, declaró.

El legislador chihuahuense remarcó que durante la jornada violenta 28 mujeres y hombres de las fuerzas armadas perdieron la vida en un acto heroico, que demostró un amor incondicional por su patria y envío un sentido mensaje a las familias que enfrentan esta pérdida.

“A los 28 elementos que dieron su vida para salvar a cientos más, a ustedes, la gratitud eterna. A las familias de los soldados del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional caídos en combate, a nombre mío y de la Bancada Naranja y sé que a nombre de millones de mexicanos les digo: gracias por criar a valientes, no murieron en vano y no alcanzan las palabras para expresar lo heroico de su acto y de su vida”, declaró.